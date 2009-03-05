1500 детей и подростков совершали преступления на Донбасе в 2008 году

В Донецкой области в 2008 году около 1,5 тыс. детей и подростков принимали участие в совершении преступлений.

Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель начальника криминальной милиции по делам несовершеннолетних Главного управления МВД Украины в Донецкой области Александр ПОДОЛИННЫЙ. По его словам, «в прошлом году в Донецкой области в совершении преступления принимали участие около 1500 детей и подростков, из них 21%, или 329 детей, совершали преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения». Правоохранитель уточнил, что «как правило, это подростки, которые нигде не обучаются и не работают, выходцы из неблагополучных семей». Он отметил, что уже с начала текущего 2009 года «совершили преступление 24 ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения».

А.ПОДОЛИННЫЙ подчеркнул, что «алкоголь, конечно же, служит не причиной совершения преступлений, а одним из условий, и не исключено, что в трезвом виде этих преступлений могло не произойти». Он сообщил, что, к примеру, в прошлом году подростки, после употребления спиртных напитков, «забили до смерти своего товарища в посадке», а в одном из городов области «несовершеннолетний, после употребления пива, нанес матери повреждения, которые повлекли за собой смерть».

А.ПОДОЛИННЫЙ отметил, что одним из рычагов борьбы с детским алкоголизмом является узаконенный запрет на продажу им спиртных напитков, который, к сожалению, торговые работники часто нарушают. По его словам, в прошлом году за реализацию спиртных напитков несовершеннолетним в области было привлечено к ответственности 429 представителей торговли. Но, по мнению А.ПОДОЛИННОГО, самым действенным в борьбе с теми торговыми объектами, где нарушается закон по продаже спиртных и табачных изделий лицам, не достигшим 21-летнего возраста, является «лишение лицензий учреждений на право деятельности».