Бензин на украинских заправках дорожает

Литр самого популярного бензина А-95 уже стоит в среднем 5 грн. 75 коп.

Между тем на мировом рынке нефть стремительно дешевеет - пишут "Факты". Антимонопольный комитет утверждает, что топливо на наших АЗС продают на гривну дороже, чем оно должно стоить.

Нафтотрейдерам угрожают немалыми штрафами, как и основным производителям топлива - Одесскому, Лисичанскому и Кременчугскому нефтеперерабатывающим заводам. Пока относительно них проходит расследование.

Вскоре следует ожидать лишь подорожания. Ведь правительство хочет повысить акциз на дизтопливо, а Россия с 1 марта на 15 процентов увеличила пошлину на свою нефть.

ICTV