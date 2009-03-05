Сегодня в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на спикера МИД Василия КИРИЛИЧА, украинскую делегацию на этом мероприятии возглавит в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

В ходе встречи будут обсуждены актуальные вопросы реализации курса Украины на евроатлантическую интеграцию и имплементации в этой связи прошлогодних решений Бухарестского саммита НАТО и Брюссельской встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса.

Во время пребывания в Брюсселе В.ХАНДОГИЙ проведет ряд двусторонних встреч.