Луценко проводит Всеукраинское совещание участковых

В 12.00, во Львове

5 марта во Львове под председательством министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО состоится Всеукраинское координационное совещание участковых инспекторов милиции. Об этом сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК. Совещание начнется в 12.00 в помещении актового зала университета «Львовская политехника».

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