Луценко проводит Всеукраинское совещание участковых
06:53, 05 марта 2009Общество
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В 12.00, во Львове
5 марта во Львове под председательством министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО состоится Всеукраинское координационное совещание участковых инспекторов милиции.
Об этом сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.
Совещание начнется в 12.00 в помещении актового зала университета «Львовская политехника».
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