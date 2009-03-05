Кабмин рассмотрит 4 постановления о строительстве жилья

5 марта Кабинет министров Украины рассмотрит четыре постановления в сфере жилищного строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА в ходе комитетских слушаний о состоянии выполнения Закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

По его словам, правительство рассмотрит проекты постановлений об утверждении права аренды жилья с выкупом; о наделении Минрегионстроя полномочиями утверждать объекты, на которые не требуется заключение Госинвестэкспертизы; о порядке выкупа жилья в объектах незавершенного строительства для формирования служебного фонда жилья; об утверждении порядка выкупа за средства стабфонда рискованных ипотечных кредитов через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

Министр выразил надежду, что завтра эти постановления будут приняты.

По словам В.КУЙБИДЫ, для того чтобы Закон «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» начал действовать на практике, необходимо принять еще 12 законов, разработкой которых занимается Минрегионстрой, 4 нормативных акта должны разработать Минтопэнерго и НКРЭ и один - Минфин.

В частности, на разработке у Минрегионстроя находятся нормативные акты по удешевлению жилья, новая редакция порядка приема объектов в эксплуатацию, изменения в положение о Минрегионстрое, также проводятся работы по созданию единого реестра граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий.

В свою очередь Минтопэнерго и НКРЭ должны разработать порядок компенсации застройщикам расходов на строительство инженерных сетей и правила подключения к электрическим сетям.

Минфин и Нацбанк должны подготовить проект постановления о порядке льготного кредитования застройщиков.

Справка УНИАН. 25 декабря 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», который вступил в силу 14 января 2009 года.