В "ДНР" сняли сюжет с имитацией работы на "отжатом" предприятии – ИС

Как стало известно группе "Информационное сопротивление", по указанию окружения Захарченко подконтрольные террористам информресурсы изготовили и запустили в массы фейковую новость о том, как «успешно» работает отжатый террористами «Докучаевский флюсодоломитный комбинат».

«8 июня с целью недопущения освещения реальной кризисной ситуации на «национализированном» ЧАО «Докучаевский флюсодоломитный комбинат» информресурсы «днр» распространили видеоролик, в котором был сымитирован вывоз с предприятия 20 вагонов готовой продукции», - сообщает источник ИС.

Читайте также"Рухнули скрепы": жители "ДНР" массово интересуются биометрическими паспортами - журналист

Как сообщал УНИАН, по данным группы ИС, среди населения временно оккупированной территории Донецкой области растут протестные настроения, связанные с фактическим прекращением работы основных угольных предприятий в результате т.н. «национализации».