В Ялте открылась международная ярмарка «Крым. Курорты. Туризм»

Более 500 туристических компаний из различных стран принимают участие в XVIII Международной ярмарке «Крым. Курорты. Туризм – 2009», которая открылась сегодня в Ялте.

Организаторы мероприятия - Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым и «Крымский центр развития туризма».

Как сообщили УНИАН организаторы, главная цель ярмарки - реклама возможностей Крыма и предстоящего курортного сезона, активное продвижение крымского турпродукта на международный рынок, расширение деловых контактов между предприятиями курортно-туристского комплекса и крымскими товаропроизводителями.

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА заявил, что правительство автономии готово сделать всё возможное, чтобы курортный сезон-2009 прошёл на должном уровне.

Ярмарка в Ялте продлится нескольких дней.