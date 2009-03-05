Кредит МВФ ухудшит уровень жизни в Украине?

Народный депутат от Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что с получением второго транша от Международного валютного фонда уровень жизни в Украине ухудшится.

Об этом говорится в его заявлении, переданном агентству УНИАН.

«Цена за выполнение требований Международного валютного фонда для предоставления второго транша кредита – это ухудшение уровня жизни и социальной защиты граждан Украины», - утверждает С.ЛЕВОЧКИН, комментируя подписание представителями украинской власти письма МВФ с просьбой выделить второй транш кредита для Украины.

По его словам, лидеры "помаранчевой команды" "замалчивают то, как был использован первый транш и о цене, которую придется заплатить украинскому народу за второй транш".

Аргументируя свои слова, депутат отметил, что "помаранчевая власть в своем письме дает МВФ гарантии ежегодно увеличивать пенсионный возраст украинцев... Таким образом, человек, выплачивая на протяжении всей трудовой жизни взносы в Пенсионный фонд, не сможет ими воспользоваться, поскольку не доживет до пенсии».

Кроме того, как отметил С.ЛЕВОЧКИН, "власть обязалась увеличить до мирового уровня цену на газ для населения, что тоже является довольно странным. Ведь потребности населения в природном газе Украина обеспечивает за счет собственной добычи, которая составляет более 20 млрд. кубометров".

Вместе с тем, по его убеждению, подписанты письма "фактически согласились отменить упрощенную систему налогообложения малого и среднего бизнеса, которая является едва ли не единственным достижением отечественной налоговой политики с точки зрения выполнения ею стимулирующей функции".

С.ЛЕВОЧКИН от имени своей политической силы еще раз заверил, что "Партия регионов никогда не пойдет на такие условия". "Мы за то, чтобы совместными усилиями путем переговоров и консенсуса принять взаимовыгодные решения, направленные не на ухудшение, а именно на улучшение благосостояния граждан", - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.