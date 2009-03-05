Мировые цены на нефть значительно повысились

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 4 марта на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,12 (+2,42) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,38 (+3,73) долл./барр.

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