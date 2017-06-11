В страны Евросоюза уже въехали тысячи украинцев, четырем гражданам отказано во въезде - МИД

В страны Европейского Союза после вступления в силу безвизового режима уже въехали тысячи граждан Украины, четырем украинцам отказано во въезде.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Безвизовый режим поездок граждан Украины в ЕС - это уже реальность, и свидетельствует об этом то, что сотни, а уже и тысячи граждан Украины без виз по биометрическим паспортам въехали в страны Европейского Союза», - сказал Погорельцев.

Читайте такжеСитуация на границе в первые часы безвиза (фоторепортаж)

«По состоянию на 10.30 11 июня на участке границы с Польшей около 600 человек въехали в рамках безвизового режима. Возвращен один гражданин Украины на пункте пропуска «Шегини» в связи с тем, что для него существовал запрет на въезд в ЕС, и страной запрета была Дания», - сказал директор Департамента консульской службы МИД.

«В Румынию прибыли более 150 человек. Без проблемных вопросов проходит контроль. Одному человеку отказано ввиду того, что он пытался въехать по обычному загранпаспорту или паспорту гражданина Украины для выезда за границу, и без визы, а, значит, не по биометрическому паспорту», - добавил он.

«В Будапешт (Венгрия) прибыло около 160 человек, 35 из них - по биометрическим паспортам без проблем. Два рейса прибыли в Рим из Львова и Киева, более 50 человек по биометрическим паспортам. Нет никаких проблем. Прошли контроль. Отказов нет», - сказал Погорельцев.

Читайте такжеПервый день безвиза: что происходит на границе Украины с ЕС (прямая трансляция)

Также, по его словам, граждане Украины прибывают в Париж, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне. Консулы Украины работают в круглосуточном режиме во всех наземных пунктах пропуска со странами ЕС. Вместе с тем он добавил, что украинские консулы находятся в аэропортах не только столиц стран ЕС.

«Украинско-словацкую границу по состоянию на 10.30 пересекли 733 гражданина Украины, из них безвизовым режимом воспользовались 33 человека. Двум гражданам Украины отказано во въезде на безвизовых основаниях в связи с превышением срока предыдущего пребывания в Европейском Союзе», - добавил Погорельцев.