Житомирский областной архив отметил 95-летие и открыл выставку документов

Житомирский областной архив в пятницу, 9 июня - в Международный день архивов - отметил 95-летие со дня основания и открыл выставку документов «Государственному архиву Житомирской области - 95!». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеВо Львове показали последние обнаруженные архивы подполья ОУН (фоторепортаж)Как отмечается в сообщении, поздравил работников архива заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.

«Очень символично, что сегодня Международный день архивов и слово «международный» подходит именно к нашему архиву. Житомирский архив - это не учреждение областного масштаба, а даже больше - национального. Здесь хранятся документы, в которых можно отслеживать общеевропейские, частично общемировые исторические процессы. Поэтому поздравляю вас с этим профессиональным праздником и желаю вам вдохновения и новых достижений», - сказал Лагута.

На выставке представлены документы из фондов государственного архива области, освещающих становление, деятельность учреждения и развитие архивного дела в течение многих десятилетий.

Среди документов - штатные расписания Волынского губернского правления, протокол заседания особой комиссии по архивным делам, ведомость о пользовании архивными документами в читальном зале областного архива за 1932 год и другие.

«Значительный интерес вызывают фотодокументы архива, которые отражают его жизни, начиная с послевоенных лет и до сегодняшнего дня», - отмечают в ОГА.