На компенсациях вкладчикам Сбербанка СССР госказна потеряла 5 миллиардов

Счетная палата Украины оценивает потери государственных средств от реализации в 2008 году программы по выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР на уровне 5 млрд. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО.

Он напомнил, что в начале 2008 года, не имея гривневых ресурсов, правительство начало направлять на выплату компенсаций заимствованные в 2007 году валютные средства. По оценкам Счетной палаты, на указанные цели было использовано 770 млн. долл., которые были заимствованы на 6 лет под 6,6% годовых.

«Теперь надо возвращать не по 5 грн. за доллар, а по 8-9 грн. за доллар. И начинать возвращать их необходимо с этого года, – сказал В.СИМОНЕНКО. – В результате девальвации гривни это решение стоит 4,5 млрд. грн. Таким образом, для того, чтобы люди получили 6 млрд. грн., правительство и Минфин фактически потратили 10,5 млрд. грн. государственных средств, это как минимум».

В Счетной палате отмечают, что реализация данной программы привела к финансовым потерям как бюджета, так и государственного "Ощадбанка", через который проводилась выплата.

В.СИМОНЕНКО подчеркнул, что свыше 320 тыс. человек так и не смогли получить обещанную компенсацию в размере 1000 грн., а ускоренные темпы ее реализации в первом квартале прошлого года привели к значительному росту инфляции.

Как сообщалось, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн. По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря 2008 года выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 млрд. грн.

По данным Секретариата Президента, в 2008 году в "Ощадбанк" за компенсацией обратилось 12,523 млн. граждан, а получили компенсацию в размере 1000 грн. 6,388 млн. человек.