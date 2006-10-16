Украина возобновит экспорт электроэнергии в единую энергосистему России

Министерство топлива и энергетики Украины и Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации договорились о возобновлении экспортных поставок украинской электроэнергии из единую энергосистему России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромэнерго РФ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко в рамках Подкомиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса межправительственного Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

Согласно сообщению, участники заседания отметили положительный опыт поставок украинской электроэнергии, не востребованной на внутреннем рынке, в Россию в 2004-2005 годах.

При этом министры поручили уполномоченным организациям провести переговоры и заключить договоры на поставку электроэнергии из ОЭС Украины в ЕЭС России с учетом имеющихся технических и сезонных возможностей на период 2006-2007 гг.

Справка УНИАН. НАЭК "Энергоатом" с 1 июля 2005 года прекратила экспорт электроэнергии в Российскую Федерацию. При этом российской компании "Интер РАО ЕЭС" было послано письмо, в котором напоминалось о том, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила цену на электроэнергию, которую НАЭК "Энергоатом" покупает на внутреннем оптовом рынке электроэнергии для последующего ее экспорта в Россию почти в 1,8 раза - с 1,4 цента до 2,4 цента за кВт/час.