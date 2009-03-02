В Киеве открыт музей Шолом-Алейхема

2 марта в Киеве на ул. Большая Васильковская 5-А, открыт музей Шолом-Алейхема.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, открытие музея приурочено к 150-летию со дня рождения этого великого еврейского писателя.

Как отметил на церемонии открытия заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, Шолом-Алейхем, литературное наследие которого переведено на 64 языка мира, большую часть своей жизни провел в Украине.

“Поэтому, Киевской городской государственной администрацией принято решение открыть в Киеве музей Шолом-Алейхема – филиал Музея истории города Киева», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он добавил, что на осуществление ремонтных работ и построение музейной экспозиции из городского бюджета были выделены средства в размере около 2 млн. грн.

«Сегодня, в такое непростое финансово-экономическое для страны и города время, мы хотим поблагодарить всех, кто приобщился к созданию музея и оказал ему помощь. Надеюсь, что это музейное заведение станет одним из важных очагов формирования национального сознания, развития гармоничной личности и духовно полноценной нации», – подчеркнул В.ЖУРАВСКИЙ.