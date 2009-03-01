Милиция задержала серийного вора спутниковых тарелок

В Сумах милиция задержала вора спутниковых телевизионных антенн, который на протяжении последнего месяца демонтировал с крыш местных многоэтажек 41 антенну.

Как передает корреспондент УНИАН, в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области сообщили, что сейчас милиция проверяет задержанного на причастность к другим кражам в городе и устанавливает круг пострадавших от его преступных действий.

На кражи 31-летний вор ходил, как на работу – каждую ночь, отметили у пресс-службе. Похищенное сбывал перекупщикам. За плечами задержанного – судимости за аналогичные преступления. Своей вины не отрицает, сознается – он не работает, поэтому нужны деньги. Демонтировать и похищать антенны – для него, вора со стажем, было не сложно. За одну ночь вор демонтировал по 3-4 антенны.

«Это был легкий заработок. Два винта открутил, ножницами отрезал и продал. Чтобы украсть, приходилось вставать в 4 утра. Шел по улицам, выбирал дом. Главное, чтобы на крышу выход был. Антенны брал, какие попадут на глаза. Желательно, чтобы с моторчиком, они дороже всего шли – по 150 гривен», - объяснил он следователям.

Теперь милиция устанавливает круг пострадавших от преступной деятельности «антенного вора» и решает вопрос о возбуждении относительно него уголовного дела.