Благодаря безвизу: европейская программа стипендий Erasmus+ увеличит бюджет на обучение украинских студентов

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан заявляет, что после введения безвизового режима с Украиной визу ЕС заинтересован привлекать украинскую молодежь на обучение по программе Erasmus+. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеХотим безвиз: Спрос на биометрические паспорта среди "русских" украинцев вырос в 2 разаОн отметил, что визовая либерализация принесла свои результаты.

"Следующим шагом будет предоставление возможностей, особенно молодым людям, учиться в Европе", - заявил Ган.

В этой связи он отметил стипендиальные проекты по образовательной программе Эразмус+.

"Мы увеличим для этого бюджет", - добавил еврокомиссар.