В Днепре актеры театров пришли к чиновникам облсовета с жутким спектаклем (видео)
15:52, 30 мая 2017Общество
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Из-за повышения минимальной зарплаты уменьшились гонорары актеров.
Кадр из видео
Актеры в Днепре устроили театрализованную акцию протеста. Таким образом они потребовали вернуть им достойную зарплату. С января ее снизили в среднем на 40 процентов.
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Произошло это из-за повышения минимальной зарплаты в Украине. Поэтому выплаты техперсоналу выросли, а остальным работникам средств не хватает. И теперь балерины или оперные примы получают почти столько же, сколько уборщица или электрик.
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