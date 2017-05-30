В Днепре актеры театров пришли к чиновникам облсовета с жутким спектаклем (видео)

Актеры в Днепре устроили театрализованную акцию протеста. Таким образом они потребовали вернуть им достойную зарплату. С января ее снизили в среднем на 40 процентов.

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Произошло это из-за повышения минимальной зарплаты в Украине. Поэтому выплаты техперсоналу выросли, а остальным работникам средств не хватает. И теперь балерины или оперные примы получают почти столько же, сколько уборщица или электрик.