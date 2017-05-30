Эксперты обсуждают проблему возмещения субсидий и льгот на оплату ЖК-услуг (прямая трансляция)

В УНИАН проходит пресс-конференция на тему: «В течение шести месяцев государство не возмещает субсидии и льготы на оплату ЖК-услуг: когда будет погашен долг в более 30 млрд. и почему система на грани коллапса?».

Участники: Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины; Наталья Олейник, президент ОО «Всеукраинский совет председателей ОСМД»; Роман Бондарук, первый вице-президент ОО «Всеукраинский совет председателей ОСМД»; Ярослав Матвийчук, первый заместитель Владимир-Волынского городского головы Анатолий Бондаренко, Черкасский городской голова; городские головы из разных регионов Украины; представители ОСМД из регионов Украины.