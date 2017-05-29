Сегодня исполняется первая годовщина трагедии на Грибовицкой свалке (видео)
18:04, 29 мая 2017Общество
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Под завалами мусора погибло четверо людей.
После трагедии на свалке прошел год / Фото УНИАН
29 мая 2016 года на свалке вблизи Львова загорелся мусор. Тушение пожара продолжалось трое суток.
30 мая, ориентировочно в 15.30, на свалке произошел обвал мусора. Под завалами оказались пожарные.
Спасатели сообщили, что шансы вытащить людей из-под 100-метровых завалов скудные.
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Во время ликвидации пожара под завалами погибли четыре человека – трое пожарных и один коммунальщик.
Через год после трагедии львовское мусор продолжает "блуждать" по городам Украины, а проблема остается так и не решенной.
Сегодня исполняется первая годовщина трагедии на Грибовичской свалке
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