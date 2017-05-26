В Одессе при участии Порошенко открыли Стамбульский парк

"Для нас очень важны дружественные отношения между Украиной и Турцией. Одесса и Стамбул – два города, которые являются воротами в мир для своих стран. Я глубоко убежден, что активное деловое присутствие в Одессе, открытие прямого паромного сообщения между Стамбулом и Одессой – сегодня очень важны. А еще чрезвычайно важно открытие сегодня в Одессе Стамбульского парка. Это только начало нашего глубокого взаимодействия", - сказал в своей речи Порошенко.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил мэра Стамбула за подарок Одессе — Стамбульский парк.

"Событие долгожданное, которого с нетерпением ждали все одесситы. Стамбульский парк – это не просто очередной зеленый уголок на карте нашего города. Это частичка Турции в Одессе, ее истории и культуры. И, конечно, это достойное украшение нашего многонационального и политкультурного города, который с каждым днем становится все красивее и комфортнее", - отметил в своем выступлении Труханов.

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"Я передаю привет всем одесситам от Президента Турции. Я хочу отдельно поблагодарить мэра Одессы за гостеприимство. Я почувствовал себя, как дома в Стамбуле. Кроме того, мне удалось лично увидеть,, что Одесса по-настоящему развивается. В ближайшее время я отправлю делегацию из Стамбула в Одессу для того, чтобы обсудить развитие инфраструктуры в вашем городе. А сегодня я приветствую всех с открытием прекрасного "Стамбульского парка" в Одессе", - добавил Топбаш.

Реконструкция "Стамбульского парка" началась в 2016 году. В процессе капитального ремонта были отремонтированы пешеходные дорожки, обустроены гранитные подпорные стены. В центральной части парка оборудована площадь с покрытием из гранитной плитки, на которой расположены беседка, питьевой фонтан, скамейки и клумбы с зелеными насаждениями. Лестницы, ведущие в парк, облицованы гранитной плиткой. Кроме того, был проведен ремонт Грота. Также строители отремонтировали смотровую площадку у фуникулера. В нижней части парка оборудованы 3 детские и 2 спортивные площадки, а также беговая дорожка.

Отметим, что переговоры на уровне городской власти по поводу реконструкции "Стамбульского парка" велись еще в 2007 году. Однако сдвинуть с мертвой точки этот проект удалось спустя 8 лет — в результате успешных переговоров на заседании городского совета Стамбульской Метрополии в 2015 году. В результате турецкая сторона приняла решение профинансировать данный проект в Одессе.