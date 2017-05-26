На Донбассе героический пес прикрыл собой бойцов во время обстрела (фото)
Несмотря на тяжелые ранения, пес выжил.
На Донбассе во время обстрела пес закрыл собой двух бойцов, спасая их от ранений. Эту историю в Facebook рассказали представители благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч".
Читайте такжеБоевики обстреливают жилой сектор в Красногоровке - СЦКК"Под утро из-под обстрела спасатели ASAP RESCUE вывезли двух раненых бойцов. Только-только вернулись на позицию, к ним привезли тяжело раненную собаку, которая закрыла собой еще двух бойцов и приняла весь удар на себя", - говорится в сообщении волонтеров.
Несмотря на то, что не смог защитить от ранения своего хозяина, пес ринулся спасать других. У животного серьезно повреждена шея, грудная клетка, раздроблена верхняя часть лапы.
Медики оказали собаке первую домедицинскую помощь, специалисты из Часового Яра оказали первую медицинскую помощь. За жизнь собаки в Торецке полтора часа боролись военный анестезиолог, военный хирург и хирург волонтерской организации. Пес выжил и находится у волонтеров.