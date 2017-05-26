На Донбассе героический пес прикрыл собой бойцов во время обстрела (фото)

На Донбассе во время обстрела пес закрыл собой двух бойцов, спасая их от ранений. Эту историю в Facebook рассказали представители благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч".

Читайте такжеБоевики обстреливают жилой сектор в Красногоровке - СЦКК"Под утро из-под обстрела спасатели ASAP RESCUE вывезли двух раненых бойцов. Только-только вернулись на позицию, к ним привезли тяжело раненную собаку, которая закрыла собой еще двух бойцов и приняла весь удар на себя", - говорится в сообщении волонтеров.

Несмотря на то, что не смог защитить от ранения своего хозяина, пес ринулся спасать других. У животного серьезно повреждена шея, грудная клетка, раздроблена верхняя часть лапы.

Медики оказали собаке первую домедицинскую помощь, специалисты из Часового Яра оказали первую медицинскую помощь. За жизнь собаки в Торецке полтора часа боролись военный анестезиолог, военный хирург и хирург волонтерской организации. Пес выжил и находится у волонтеров.