Из 8,5 тысяч женатых через "Брак за сутки" пар расстались только 0,3% - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что из 8,5 тысяч женатых через услугу "Брак за сутки" пар развелись лишь 0,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Комментируя проект "Брак за сутки", министр отметил, что в 35 городах Украины «местные общины, городские головы создают условия для предоставления такой приятной услуги украинским молодоженам, как женитьба". "Женитьба без очереди, женитьба без бюрократии", - добавил Петренко. Он сообщил, что 8,5 тысяч украинских пар уже воспользовались этой услугой.

«Очень приятная статистика: за полтора года действия пилотного проекта из 8,5 тысяч пар развелись всего навсего 0,3%», - подчеркнул министр.

"Несколько молодых пар, которые воспользовались этой услугой, расстались. Это в десятки раз меньше, чем общая статистика разводов в стране", - отметил он.

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Петренко также сообщил, что за 2015-2016 год услугой онлайн-регистрации брака и подачи документов через Интернет воспользовались 23 тысячи украинских пар.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 13 июля 2016 года распоряжением № 502 поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.

По обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.