Во Львове День Европы отпраздновали на бронетанковом заводе

Во Львове сегодня на бронетанковом заводе прошло масштабное действо, посвященное Дню Европы под лозунгом «Украина - Европейский щит».

Как передает корреспондент УНИАН, во время мероприятия, на которое были приглашены около 500 гостей, состоялась презентация боевой техники и военной атрибутики, которую объединили с художественной частью - исполнением европейской классической и популярной музыки в сопровождении симфонического оркестра под руководством известного украинского дирижера Оксаны Лынив и выступлениями известных львовских артистов и коллективов.

Весь концерт сопровождался световыми и мультимедийными эффектами, был оформлен оригинальными художественными декорациями.

К участию в мероприятии присоединились представители дипломатических, научных и творческих кругов, участники Революции достоинства, бойцы АТО и их родные, а также руководство области и города.

Со вступительным словом к приглашенным гостям обратился посол ЕС, глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли. Дипломат отметил: «Украина приняла решение идти к европейскому будущему. Сегодня хочу вас заверить - на этом пути вы никогда не будете в одиночестве. ЕС решительно настроен поддерживать Украину как в политическом, так и в финансовом плане».

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В свою очередь директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА Христина Береговская отметила, что «сегодня мы берем пример с Европы, где искусство демонстрируют на нетрадиционных площадках, сочетая порой несочетаемое. Этот завод поддерживает обороноспособность нашего государства, здесь разрабатывают современную боевую технику. Таким масштабным мероприятием здесь мы хотим подчеркнуть и показать нашим уважаемым иностранным гостям, что искусство - это также мощное оружие. Оружие ради мира».

Демобилизованный боец ​​АТО Орест Яцишин отметил, что «символично, что такое действо происходит именно на бронетанковом заводе, где реконструируют и отправляют на фронт мощную боевую технику. А лозунг мероприятия - «Украина - Европейский щит» подтверждается не только словами».

Также во время мероприятия состоялся показ модернизированных боевых машин украинского производства.