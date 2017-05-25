В Житомире презентовали низкополый троллейбус с пандусами

В Житомире сегодня возле Житомирского горсовета впервые презентовали троллейбус, обновленный и модифицированный работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции коммунального предприятия «ЖТТУ».

Как отмечается в сообщении, оценивали новый троллейбус руководители власти города и депутаты городского совета.

Реставрация троллейбуса силами работников КП «ЖТТУ» заняла около 5 месяцев. Из городского бюджета на этот троллейбус было выделено 1 млн грн.

Читайте такжеЖитомирскую область завтра посетит первая леди Марина Порошенко

В дирекции также добавили, что при устройстве троллейбуса были выполнены работы по понижению его средней площадки, обустройство пандуса и внесения ряда других конструктивных изменений. Вскоре троллейбус будет курсировать по улицам города.

Напомним коммунальное предприятие Житомирского городского совета «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" осуществляет перевозки пассажиров электротранспортом.