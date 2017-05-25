Суд назначил экс-руководителю налоговой Днепра Липинскому миллион гривень залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн бывшему руководителю налоговой службы Днепра Андрею Липинскому, который подозревается в финансовых махинациях власти времен президентства Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство следователей по особо важным делам Главной военной прокуратуры, которые просили избрать Липинскому меру пресечения в виде ареста с правом внесения 1 млн грн залога.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

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Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).