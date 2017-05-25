Во Львове стартовал пятый Медиафорум

Во Львове стартовал V Lviv Media Forum. В этом году главная тема крупнейшего медийного события страны — «Шу(че)каємо нові алгоритми. Журналістика в епоху постправди».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Медиафорума, ожидаются выступления более 110 спикеров из 15 стран. Сообщается, что в этом году для участия в событии зарегистрировалось рекордное количество желающих - около 850 человек.

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“Этот медиафорум является очень важным для нас и у этого есть очень много причин. Это очень хороший пример динамики, в частности динамики очень красивого города Львов, европейского города в европейской стране. Хочу вспомнить несколько достижений Львовского медиафорума. Во-первых, хочу акцентировать внимание на сильных сторонах и профессионализме журналистов-расследователей в Украине. Очень часто вы дополняете работу правоохранительных органов. Во-вторых, хочу подчеркнуть участие журналистов в создании общественной среды. В то же время, я хочу обратиться ко всем журналистам и медиаспециалистам и призвать вас сохранять единство. Это чрезвычайно важно, потому что сейчас Украина имеет очень много оппонентов, которые будут потешаться. Я хочу пожелать вам успеха в ежедневной борьбе! ”, - отметил во время открытия Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине.

“Очень приятно быть с вами. Когда начала жить в Украине, с июня, я только и слышу о Львовском Медиафоруме. И приехав сюда в конце я поняла, что это мероприятие является еще более масштабным, чем о нем говорят. Мы, безусловно, поддерживает такие форумы - журналисты должны иметь возможность собраться вместе, делиться опытом, журналистские расследования являются чрезвычайно важными, также необходимо работать в сфере здравоохранения. Хочу пожелать всем плодотворной работы в течение следующих трех дней”, - рассказала Керен Робли, советник Посла по вопросам прессы, образования и культуры Посольства США в Украине.

“Я приехал сегодня сюда слушать, потому что здесь - интересные люди в Украине. Для меня Медиафорум - это девиртуализация тех фамилий, которые я вижу на планшете или в телевизоре. Я благодарен всем из вас за то, что пытаетесь нам объяснить мир”, - сказал чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.

Сообщается, что трехдневный Lviv Media Forum - 2017 несколько изменил формат. В этом году больший акцент - на практике, чтобы познакомить участников с реальными успешными кейсами. Кроме батлов, докладов и публичных интервью на главной сцене, во второй и третий день можно будет посетить не менее 9 тематических потоков: «Расследование», «Деловая журналистика», «Медиаменеджмент», «Digital-журналистика», «Репортаж», «Сторителинг», «Медиа и реформы», «Культурная журналистика», «Региональные медиа» и тому подобное.

“Для нас большая честь, когда так много мудрых людей собирается в одном месте – это круто. В моем понимании медиа - это как ядерное оружие, и оно может быть по-разному использовано. И я всегда верю, что этот потенциал будет объединяющим в мире, который меняется. Я желаю всем смелости и твердости, никогда не сдаваться, всегда побеждать”, - отметил Андрей Садовый, городской голова Львова.

Одним из нововведений нынешнего Медиафорума станет формат public talks. На главной сцене глава Общественного радио " Андрей Куликов возьмет интервью у генерального директора 1+1 медиа Александра Ткаченко. Российский журналист Константин Эггерт побеседовал с австрийской писательницей Сюзанной Шоль. Украинский медиаэксперт Отар Довженко будет говорить с польской репортажисткою Катажиной Квятковской-Москалевич.

Кроме этого, во время Медиафорума состоится ряд сайд-ивентов: показ фильма «Something Better to Come» польской документалистки Анны Полак, панель об интеграции оккупированных территорий в украинское медиапространство, презентация онлайн-руководства по медиаграмотности для школьников «МедиаДрайвер», панель освещения прав меньшинств, «Журналистика данных» от TEXTY.ORG.UA и другие.

“Мы задумывали это событие как небольшую конференцию для журналистов. И сегодня, сами того не ожидая, собрали в одном месте рекордное количество участников и спикеров. Приветствуем всех на пятом Львовском Медиафоруме”, - отметил Остап Процик, директор Львовского медиафорума.

Руководитель Школы журналистики УКУ Игорь Балинский также назвал символичным то, что в прошлом году 5 лет от основания праздновала и Школа журналистики Украинского Католического университета во Львове, которая является постоянным соорганизатором Медиафорума.

V Lviv Media Forum проходит при поддержке Национального Фонда в поддержку Демократии NED, Фонда Джермана Маршалла (США), Представительства ЕС в Украине, Посольства США в Украине. Генеральный партнер — инвестиционная компания Dragon Capital. Это одно из крупнейших событий в области медиа в Центрально-Восточной Европе, которая предлагает площадку обмена знаниями и опытом.