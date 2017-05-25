Сегодня православные христиане празднуют Вознесение Господне

Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа – один из 12 главных (двунадесятых) праздников, который православные христиане отмечают на 40-й день после Пасхи. Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», говоря о духовном смысле праздника Вознесения - это день расставания и надежды на встречу с Богом.

В этот день верующие вспоминают важное евангельское событие, которое произошло через 40 дней после того, как Христос Воскрес из мертвых.

В этот день Иисус собрал всех апостолов недалеко от Иерусалима, в Вифании, на Елеонской горе. Это был последний раз, когда святые апостолы увидели Своего Учителя во плоти. Затем, благословив их, Он вознесся на Небеса.

Когда Спаситель возносился на Небо, то, согласно Писанию, был прикрыт облаком. Когда Он скрылся в вышине, апостолы увидели двух «мужей в белой одежде». Они рассказали им, что будет еще и второе пришествие Иисуса Христа на землю, Он «придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1:9-11).

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Испытывая одновременно и горесть разлуки, и утешение от того, что Господь придет вновь, апостолы возвратились в Иерусалим, где через несколько дней произошло очень важное событие – Сошествие на них Святого Духа, или Пятидесятница. Это было необходимо для того, чтобы они овладели всеми языками и смогли проповедовать христианство по всему миру.

В период раннего христианства, до IV века Вознесение Господне и Пятидесятница отмечались как один праздник, который длился несколько дней. Этот период называли радостнейшим («laetissimum spatium»). Сейчас эти праздники отмечаются отдельно.

Вознесение Господне отмечают 10 дней: 24 мая - предпразднство, в этот же день по церковному календарю - отдание Пасхи; 25 мая – собственно праздник, Вознесение Господне и 8 последующих дней – попразднство, которое заканчивается отданием праздника.

Примечательно, что от Светлого Христового Воскресения и до отдания Вознесения Господня священнослужители за богослужением одевают белое облачение.

Пятидесятницу, или Троицу в этом году православные христиане будут праздновать 4 июня.