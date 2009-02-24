24 февраля: мировые цены на нефть заметно понизились
00:59, 24 февраля 2009Общество
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Завершились торги на биржах
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 23 февраля на ведущих нефтяных биржах заметно понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,57 (-1,32) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,44 (-1,59) долл./барр.
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