24 февраля: мировые цены на нефть заметно понизились

00:59, 24 февраля 2009
Общество
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Завершились торги на биржах

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 23 февраля на ведущих нефтяных биржах заметно понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,57 (-1,32) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,44 (-1,59) долл./барр.

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