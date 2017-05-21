Петиции к Порошенко об отмене запрета российских соцсетей набирают популярности
Больше всего подписей пользователей получила петиция зарегистрирована 16 мая, касающейся отмены запрета именно социальной сети "Вконтакте".
На сайте петиций президента Украины зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, число подписей в которых составляет 51 919 .
Такие данные можно увидеть на сайте Администрации президента Украины в разделе петиций.
Больше всего подписей пользователей получила петиция зарегистрирована 16 мая, касающейся отмены запрета именно социальной сети "Вконтакте". В настоящее время она получила 17 659 голосов из 25 тысяч необходимых.
"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", - говорится в тексте петиции.
Также автор петиции заметил, что следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ.
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"Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподразделения (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!" - говорится в тексте петиции, автором которой выступил Анатолий Ткаченко.