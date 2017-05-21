Петиции к Порошенко об отмене запрета российских соцсетей набирают популярности

На сайте петиций президента Украины зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, число подписей в которых составляет 51 919 .

Такие данные можно увидеть на сайте Администрации президента Украины в разделе петиций.

Больше всего подписей пользователей получила петиция зарегистрирована 16 мая, касающейся отмены запрета именно социальной сети "Вконтакте". В настоящее время она получила 17 659 голосов из 25 тысяч необходимых.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", - говорится в тексте петиции.

Также автор петиции заметил, что следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ.

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"Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподразделения (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), почему неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?!" - говорится в тексте петиции, автором которой выступил Анатолий Ткаченко.