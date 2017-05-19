В Киеве 20 мая на время проведения велопарада ограничат движение транспорта по его маршруту

18:16, 19 мая 2017
Общество
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«Велодень» – общественная акция велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам Киева.

В Киеве на время

В Киеве завтра, 20 мая, на время проведения «Велодня» – общественной акции велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города, будет ограничено движение транспорта за прохождением его маршрута.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам: вул. Владимирская – вул. Богдана Хмельницкого – вул. И. Франко – вул. В. Липинского – заезд на велотрек; Софийская площадь – ул. Владимирская – вул. Богдана Хмельницкого – вул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Боричев спуск – вул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московский мост – ул. Трухановская – парк Дружбы народов.

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В мэрии напомнили, что 20 мая на велолюбителей ждет еще один праздник – в 20:00 при участии руководства города состоится торжественное открытие обновленного велотреке.

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