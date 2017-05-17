Боевика-россиянина из банды "Белых лебедей" будут судить в Днепропетровской области (видео)

Следователи управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области вчера, 16 мая, направили в Новомосковский горрайонный суд обвинительный акт в отношении боевика террористической организации «ДНР» по кличке «Мамонт».

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в области, сотрудники спецслужбы задержали боевика в январе этого года в селе Александровка Никопольского района Днепропетровской области.

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Следствие установило, что 41-летний гражданин Российской Федерации сознательно прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в ноябре 2015 года. Принимал активное участие в противостоянии с украинскими военными на стороне террористов в составе группировки «Белые лебеди».

Боевик обвиняется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации или группы) Уголовного кодекса Украины.