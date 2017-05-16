В Киевсовете обеспокоились строительными работами возле ботсада имени Гришко

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам регламента и депутатской этики на своем заседании согласовала создание временной контрольной комиссии, которая проверит проведение строительных работ вокруг Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, автор представления соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Денис Москаль отметил, что постановлением Верховной Рады введен мораторий на выделение земельных участков на расстоянии не менее 200 метров от границ Ботанического сада. Этим же постановлением поручено Кабинету министров установить по периметру участка охранную зону не менее 200 метров от ее границ.

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«Несмотря на это, на расстоянии 150 метров от Ботанического сада, по улице Землянской, проводятся строительные работы на четырех участках. Они относятся к землям рекреационного назначения, на которых запрещается деятельность, которая может препятствовать использованию их по назначению, а также негативно влиять на природное состояние этих земель», - сказал Москаль.

Соответствующая ВКК проверит законность передачи земельных участков, целевое назначение, законность проведения строительства и соответствие проектной документации недвижимого имущества и объектов строительства, которые построены на расстоянии 200 метров.

В состав комиссии, которую возглавит Москаль, входят представители всех фракций Киевсовета. Срок деятельности ВКК - 6 месяцев.

Соответствующий документ также должна рассмотреть постоянная комиссия по вопросам экологической политики. Окончательно вопрос будет решаться на пленарном заседании Киевсовета.