Центр Киева пообещали освободить от остатков Евровидения до 19 мая (видео)

Крещатик до сих пор перекрыт для автомобилистов. Сейчас там разбирают заведения питания - кафе и рестораны, оттуда уже вывезли холодильники, стулья и столы. На месте работают несколько десятков людей. Окончательно от остатков Евровидение центр столицы обещают расчистить до 19-го мая.