Центр Киева пообещали освободить от остатков Евровидения до 19 мая (видео)
17:30, 15 мая 2017Общество
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В центре столицы начали разбирать главную фанзону Евровидения.
Праздник завершился, время убирать / Фото УНИАН
Крещатик до сих пор перекрыт для автомобилистов. Сейчас там разбирают заведения питания - кафе и рестораны, оттуда уже вывезли холодильники, стулья и столы. На месте работают несколько десятков людей. Окончательно от остатков Евровидение центр столицы обещают расчистить до 19-го мая.
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