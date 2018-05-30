Куда идут штрафы за нарушение правил дорожного движения

Стоит водителям стать более дисциплинированными, как поступления за штрафы сойдут на нет и милиционеры будут уходить со службы без денежного пособия... “Профессионал” возвращается...

Возможно, из читательской аудитории еще кто-то помнит благотворительный фонд «Профессионал», который действовал в конце 90-х под крышей Государственной налоговой службы. В памяти остались не столько его благочинные деяния - оздоровление налоговых инспекторов, внебюджетное строительство офисов для налоговой, - как специфическая система его финансирования. Наполнялся пресловутый «Профессионал» (читай - внебюджетный фонд налоговой службы) за счет доначислений и штрафов за неправильно (по мнению инспектора) оплаченные налоги. Поэтому заинтересованность фискалов в проверках была очевидной – чем больше доначислишь, тем больше поступит во внебюджетный фонд.

Тогдашняя оппозиция, которая теперь по большей части при власти, наделала по этому поводу довольно много шума, среди прочего, крепко связав «Профессионал» с бывшим руководителем налоговой Николаем Азаровым. Упорная борьба с привязкой штрафов к внебюджетному благополучию фискальных органов временами напоминала борьбу против отмены шестой статьи советской Конституции о руководящей и направляющей роли. Казалось, если одолеем этого дракона, налоговая станет пушистой и справедливой, товарищеской зверюшкой.

Дракон давно побежден, на его месте с тех пор росли и срубались все новые и новые головы, а тогдашние оппозиционеры занимают в настоящее время руководящие должности. Они и возродили - в новом подобии - «Профессионал». И на этот раз также под крышей правоохранительных органов - но уже МВД.

Наименование этой бюджетной программы благородно - «выплата одноразовой денежной помощи при увольнении со службы».

Напомним, что статьей 9 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», что распространяется также на работников милиции, определен порядок выплаты одноразовой денежной помощи при увольнении со службы. «Выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы». Для полковников или генералов эта сумма может составлять десятки тысяч гривен.

Раньше эти деньги выплачивались из общего котла средств, которые шли на содержание органов МВД. А вот в текущем году - новация. Означенная денежная помощь будет выплачиваться. «за счет поступлений от уплаты административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Именно так прописано в бюджете-2009, и сумма, которую должны наколядовать себе гаишники себе и своим товарищам на «выходное пособие», немаленькая - 500 млн. грн. Главное - что она выписана отдельной строкой в бюджете. Правда, водители несколько подвели милиционеров, которым в ближайшие месяцы светит пенсия - в январе от них в бюджет поступили лишь 32 млн. грн. Квитанций, ясное дело, выписали на значительно большую сумму, однако часть еще не была оплачена, а часть оспаривается в судах.

Шутки-шутками, но такая привязка теоретически может иметь гибельные последствия для семейных бюджетов украинских правоохранителей. Стоит водителям более дисциплинированными, как поступления по этой статье в бюджет сойдут на нет и милиционеры будут уходить со службы без денежного пособия. Как им, скажите, объясняться перед женами? И представьте себе картину - полковники вместе с пекарями и металлургами протестуют возле Верховной Рады (понятное дело, во внерабочее время), требуя пересмотра бюджета-2009...

Поэтому каждый водитель, платя штраф за совершенное им или ею нарушение правил дорожного движения, должен был бы с душевным трепетом прощаться с этими деньгами, осознавая, что они идут не в черную дыру государственного бюджета, а гривня к гривне складываются в премии милиционерам за доблестную службу. И гаишники, патрулирующие трассы и улицы, не просто следят за соблюдением правил дорожного движения, а заботятся о безоговорчном выполнении требований законодательства о пенсионном обеспечении работников милиции.

В наши трудные времена бюджетных недопоступлений эта практика заслуживает того, чтобы ее творчески развить и усовершенствовать. Зарплата работников Минкультуры должна быть привязана к штрафам за распространение продукции порнографического содержания. Членов правления Нафтогаза - к уровню платы предприятиями теплокомунэнерго за употребленный газ. Вознаграждение работников Госдепартамента выполнения наказаний - к количеству лиц, которые не совершили повторное преступление на протяжении двух лет после освобождения из мест лишения свободы.

Не говоря уже о возобновлении справедливости относительно налоговиков, с которых это все началось.

Станислав Голубенко