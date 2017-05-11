В "ЛДНР" резко возросло количество желающих оформить украинский биометрический паспорт - "ИС"

На временно оккупированных территориях Донбасса резко возросло число желающих оформить биометрический паспорта гражданина Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«В «ЛДНР» резко возросло число желающих оформить биометрический паспорт гражданина Украины. Соответственно, резко возросло количество «фирм и организаций», организующих поездки на неоккупированную территорию Донбасса теперь не только за покупками и за снятием средств в банкоматах, но и использующих «паспортный фактор» в рекламе для привлечения новых клиентов», - написал он.

Теперь, по словам Тымчука, реклама так называемых «шоп-туров» за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о «возможности оформить украинский биометрический (нового образца) паспорт».

«Организация таких «туров» уже фиксируется по маршрутам в Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск, также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, после вступления в силу решения о предоставлении Украине безвизового режима биометрический паспорт позволит украинцам ездить в ЕС без виз.