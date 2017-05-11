В "ЛДНР" резко возросло количество желающих оформить украинский биометрический паспорт - "ИС"
Организаторы поездок на неокуппированную территорию Донбасса предлагают клиентам возможность оформить паспорт нового образца.
На временно оккупированных территориях Донбасса резко возросло число желающих оформить биометрический паспорта гражданина Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
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«В «ЛДНР» резко возросло число желающих оформить биометрический паспорт гражданина Украины. Соответственно, резко возросло количество «фирм и организаций», организующих поездки на неоккупированную территорию Донбасса теперь не только за покупками и за снятием средств в банкоматах, но и использующих «паспортный фактор» в рекламе для привлечения новых клиентов», - написал он.
Теперь, по словам Тымчука, реклама так называемых «шоп-туров» за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о «возможности оформить украинский биометрический (нового образца) паспорт».
«Организация таких «туров» уже фиксируется по маршрутам в Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск, также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск», - отметил депутат.
Как сообщал УНИАН, после вступления в силу решения о предоставлении Украине безвизового режима биометрический паспорт позволит украинцам ездить в ЕС без виз.