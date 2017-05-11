Джамала: я очень хочу выступать в Крыму, но не могу даже просто поехать туда

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала хотела бы выступить с концертами в Крыму, однако не имеет возможности даже навестить родных на анексированном Россией полуострове.

Об этом она заявила в среду, 10 мая, на пресс-конференции в Киеве, передает DW.com.

"Я очень хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен. А про выступление я уже молчу", - отметила Джамала.

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В то же время она не захотела комментировать выступления в Крыму российской певицы Юлии Самойловой, которая не может принять участие в "Евровидении" в Киеве из-за запрета въезда Службой безопасности Украины. "По поводу того, кто там дает концерты, - мне все равно. Мне главное, чтобы у нас, в нашей стране были мир и спокойствие", - пояснила Джамала.

Относительно ситуации, которая сложилась вокруг отсутствия певицы на красной дорожке во время открытия конкурса, то, по словам Джамалы, эта церемония ей понравилась в прошлом году в Стокгольме, когда участников на дорожке приветствовал победитель "Евровидения-2015" Монс Зелмерлев. Она считала, что это было бы уместно и в Киеве. Впрочем, как уточнил продюсер певицы Игорь Тарнопольский, регламент Европейского вещательного союза (EBU) предусматривает присутствие во время церемонии открытия ведущего и участников конкурса, а потому команда певицы в этой теме "поставила точку".