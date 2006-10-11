Блок Тимошенко требует от мэра Киева прекратить застройку набережной

Депутатская фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете требует от мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО прекратить принимать непрозрачные решения и выступает против застройки Русановской набережной.

Об этом говорится в открытом письме депутатов БЮТ к Киевскому городскому председателю, текст которого имеет УНИАН.

В документе отмечается, что в средствах массовой информации были опубликованы планы Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды города Киева относительно застройки лесопарковой рекреационной зоны вдоль Русановской набережной гостинично-развлекательными комплексами.

Обращаясь к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, депутаты отмечают, что именно он несет личную ответственность за реализацию такой концепции. “Вы должны осознавать – застройка Русановской набережной приведет к уничтожению рекреационной, оздоровительной зоны. Содействие строительству торгово-развлекательного комплекса является грубым нарушением законодательных актов Украины относительно экологической безопасности населения города Киева”, - отмечается в письме.

Кроме того, сообщают депутаты, во фракцию БЮТ неоднократно обращались жители микрорайона „Русановка”, которые просили посодействовать сохранению архитектурно-ландшафтного ансамбля и природной среды Киевской Венеции. В соответствии с резолюциями общественных слушаний жителей микрорайона, сообщается в письме к мэру, концепция „Левобережного центра”, которая предусматривает строительство торгово-развлекательного комплекса, несет прямую угрозу уничтожения экологического пространства киевлян, созданию условий, несовместимых с критериями полноценной человеческой жизни.

Депутаты также обращают внимание на факт “искусственного и сомнительного” исключения лесопарковой зоны на Русановский набережной из плана зеленых зон города, что является прямым нарушением прав граждан, отмечается в документе.

“Мы, депутаты фракции БЮТ, требуем немедленного прекращения принятия непрозрачных, „подковерных” решений, без информирования общественности, без проведения общественных слушаний. Мы требуем утверждения концепций, планов застройки районов г. Киева проводить исключительно с участием депутатского корпуса Киевского городского совета и с участием и с учетом пожеланий жителей районов, где планируется проведение таких застроек”, - говорится в письме.

Депутаты также отмечают, что как городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обязан обеспечивать высокий уровень проживания общины города Киева и что он несет ответственность за сохранение массива зеленых насаждений, сохранение и развитие зон отдыха киевлян, а не за “развитие и поддержку сомнительных бизнес-проектов в городе Киеве”.

“Учитывая это, мы, депутаты фракции БЮТ, требуем от Вас немедленной остановки дальнейшей разработки концепции „Левобережного центра” и в дальнейшем, при принятии решений по планированию застройки города Киева, учитывать мнение жителей нашего города”, - говорится в письме депутатов БЮТ к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ