Во Львове отметили День памяти и примирения (фото, видео)

15:08, 08 мая 2017
Общество
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Представители областной и городской власти, дипломатического корпуса, общественности возложили лампадки к Памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328".

city-adm.lviv.ua

Сегодня во Львове состоялись мероприятия по случаю Дня памяти и примирения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Представители областной и городской власти, дипломатического корпуса, общественности возложили лампадки к Памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328». После состоялась панихида и общественное вече, во время которого выступили представители власти и ветеранских общественных организаций.

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После выступлений состоялась акция «Венок памяти». Представители областной и городской власти, дипломатического корпуса, общественности почтили память павших в годы Второй мировой войны, жертв национально-освободительной борьбы и разместили символические маки на склоне возле мемориального креста.

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Теги: #Львов#День памяти и примирения