Тарасюк заверяет, что у Украины остаются перспективы вступления в ЕС

Министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК заверяет, что у Украины остаются перспективы вступления в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью, переданном УНИАН пресс-службой НСНУ.

“Напомню, что ничего нереалистичного нет. В первой половине 90-х годов из Брюсселя звучали такие же пессимистичные прогнозы относительно членства в ЕС нынешних его членов – наших соседей, тем более стран Балтии”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

“На нынешнем этапе сама Украина еще не отвечает тем критериям, которые выдвигает Евросоюз к кандидатам – и в первую очередь в экономической сфере и сфере борьбы с коррупцией. Наши еэсовские партнеры также хотели бы убедиться, что продвижение Украины демократическим путь развития необратимо”, - отметил он.

“Следовательно, когда мы выполним свою «домашнюю работу», проведем необходимые реформы и не будем скатываться со стандартов в сфере демократии и свободы слова, которые стали реальностью в Украине с избранием Виктора ЮЩЕНКО Президентом, то приглашение от ЕС Украине относительно полноправного членства не заставит себя долго ждать”, - заверил он.