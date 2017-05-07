В Запорожье группа неизвестных напала на участников акции против гомофобии

В Запорожье группа молодых людей напала на трех участников акции «Радужный флешмоб».

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на организатора флешмоба Ростислава Милевского, нападение произошло после завершения мероприятия. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Сама же акция, которая проводилась под стенами Запорожской облгосадминистрации, прошла без конфликтов.

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Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, сталкивающихся с дискриминацией в Украине, собрали фразу «Уважаем многообразие» и выпустили в небо разноцветные шарики.

«Акция посвящена дате 17 мая – это Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Но так случилось, что в этом году Украина принимает Евровидение, и слоганом является «Празднуй разнообразие». Поэтому мы решили применить к себе этот замечательный слоган и показать, что мы ценим разнообразие, уважаем разнообразие и празднуем ее, несмотря на ярлыки, на агрессию, на невосприятие определенных групп, сталкивающихся с дискриминацией», – пояснил Милевский, который является директором благотворительного фонда «Гендер Зед».

Запорожский областной благотворительный фонд «Гендер Зед» проводит «Радужный флешмоб» с 2012 года. Однако публично в центре города акция проходит впервые. Для безопасности участников информация о проведении мероприятия не анонсировалось в СМИ.