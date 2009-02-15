В Запорожской области ищут растлителя малолетних

В Запорожской области ищут неизвестного, развращавшего малолетних девочек.

ГУ МВД Украины в Запорожской области распространило в учебных заведениях Запорожья фоторобот и описание неизвестного, подозреваемого в развращении девочек 11-13 лет.

По информации центра общественных связей Запорожского главка милиции, разыскиваемый подозревается минимум в 3 нападениях на малолетних.

"Злоумышленник днем - в период времени от 12 до 15 часов под видом сотрудника милиции или знакомого соседей либо родителей знакомился с девочками, входил в доверие к детям, проникал в квартиры (якобы для того, что бы на листе бумаги написать записку взрослым) и совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия", - рассказали в ЦОС.