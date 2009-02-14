Ситуацию с теплоснабжением в Крыму признали чрезвычайной

Постоянная комиссия Совета министров Крыма по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в автономии с теплоснабжением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Комиссией принято решение признать ситуацию, сложившуюся в Крыму с теплоснабжением, чрезвычайной», - информирует пресс-служба.

Комиссия обязала газопоставляющие и тепловырабатывающие ведомства «принять меры к восстановлению подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома».

По поручению крымского премьера Виктора ПЛАКИДЫ, создана межведомственная рабочая группа по урегулированию вопросов, связанных с получением лимитов газа, оплатой энергоносителей, возвратом компенсации на разницу в тарифах, погашением задолженности и других проблем, которые вызвали нарушение стабильного теплоснабжения автономии.

В.ПЛАКИДА подчеркнул, что руководство Крыма контролирует процесс восстановления стабильного газо- и теплоснабжения населенных пунктов и не допустит дестабилизации ситуации на территории автономии.

В сообщении Совмина уточняется, что совещание прошло 13 февраля.

Как сообщал УНИАН, с начала этой недели компания «Крымгаз» начала отключать от газа котельные в автономии. Причина – долги тепловиков. Так, крупнейший поставщик тепла в автономии – предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» – задолжало НАК «Нефтегаз Украины» почти 100 млн. грн.

11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить действия по прекращению газоснабжения котельных, которые обеспечивают жизнедеятельность 40 населенных пунктов Крымской автономии. Действия газовиков, говорят в прокуратуре, противоречат требованию статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», которая запрещает отключать в отопительный период объекты теплоснабжения как объекты жизнеобеспечения и стратегического назначения. «Крымгаз» получил прокурорский протест 12 февраля и обязан отреагировать на него не позднее чем, через десять дней.

Вместе с тем, глава правления ОАО «Крымгаз» Василий РОГАТИН подчеркивает, что «Крымгаз», даже если его обяжут, «не в состоянии технически выполнить» подачу газа на тепловырабатывающие предприятии, поскольку сокращена подача газа с материка в Крым. «Газ - это товар, который просто так не отпускается», - добавляет председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК.