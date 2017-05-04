Синод УГКЦ не подтвердил "божественность" голосов в голове монахини из Тернопольщины

Синод Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) не подтверждает божественность голосов, которые якобы слышит монахиня из монастыря на Тернопольщине и подает их как послание Божье. Об этом говорится в заявлении синода, опубликованном на официальной странице Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ.

В нем указано, что с 2004 года в двух монастырях УГКЦ – Святого Теодора Студита, который находится в с. Колодиевка Пидволочиского района Тернопольской области и Введение в храм Пресвятой Богородицы в с. Большие Борки Тернопольского района, распространялись так называемые «откровения» и «послания».

«В этих монастырях утверждалось, что одна из сестер, Мария Баран, «слышит голос» Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и некоторых святых. Некоторые «послания» записывал о. Антоний Григорий Планчак, который подтверждал их достоверность и происхождение от Бога, не имея на это никакого права и полномочия. В течение 2005-2015 годов в упомянутых монастырях было проведено несколько канонических визитаций, во время которых выявлено много нарушений монашеской дисциплины, порядка и были указаны пути устранения этих нарушений. Однако ни тогдашние настоятели, ни большинство монахов и монахинь не прислушались к указаниям церковных властей», – говорится в заявлении.

Для выяснения и решения сложных вопросов и проблем в этих монастырях по благословению главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, была осуществлена основательная каноническая визитация, которую провели три епископа: Михаил (Бубнов), Экзарх Одесский, председатель Патриаршей комиссии по делам монашества УГКЦ Иосафат (Мощич), Епископ-помощник Ивано-Франковской архиепархии, и Теодор (Мартынюк), Епископ-помощник Тернопольско-Зборовской архиепархии. Кроме того, для изучения содержания и правдивости «откровений», «голосов» и «посланий» Блаженнейший Святослав создал специальную комиссию из специалистов в этих вопросах, которую возглавляла с. Наталья Мельник, генеральная настоятельница Конгрегации сестер Пресвятой семьи, глава Совета высших настоятельниц институтов посвященной жизни УГКЦ.

В своих исследованиях комиссия руководствовалась критериями, которые определены специальным документом Конгрегации по делам доктрины веры 1978 года, который был опубликован в 2011 году.

Вышеупомянутые группы специалистов, выполняя поставленную перед ними задачу, обнаружили в обоих монастырях факты злоупотребления духовным саном, что привело к вредным последствиям для духовной жизни, психического и физического здоровья многих людей. Комиссия не обнаружила никаких признаков того, что «откровения» или «голоса», с. Марии Баран и других сестер Монастыря Введение во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхъестественное происхождение. Зато было подтверждено, что те, кто их распространяет, манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства.

«Хотим сообщить духовенству, монашеству и мирянам нашей Церкви, что эти «откровения» противоречат вере и учению Церкви и монашеской традиции. Предостерегаем всех верующих от их использования для личной духовной жизни или передачи другим. Подаем к всеобщему сведению, что с. Мария Баран и о. Антоний Григорий Планчак не могут больше от имени Церкви оказывать духовное руководство верным и распространять любые «откровения» или «послания», – сказано в заявлении.

От имени УГКЦ синод попросил прощения у всех тех, кто пострадал от обмана «откровениями» или кому был нанесен духовный вред или ущерб психическому или физическому здоровью.

При этом члены синода сообщили о намерении реорганизовать оба монастыря.

«Заверяем всех, что те шаги, которые церковная власть сделала или делает относительно упомянутых монастырей, направлены на добро и защиту человеческого достоинства как самих членов монашеских сообществ, так и тех, что будут обращаться в эти монашеские институты за духовным руководством», – говорится в конце заявления.