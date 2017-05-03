Украинские танкисты впервые примут участие в танковом биатлоне НАТО

Украинские танкисты в период с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, который в этом году будет проводиться на одном из военных полигонов в Германии. Украину будет представлять танковый взвод капитана Романа Багаева. В прошлом году именно это подразделение во время всеармейських соревнований среди танковых взводов завоевало звание лучшего танкового взвода украинского войска. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

Кроме Украины, в международных соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран-членов НАТО The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши.

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Стоит отметить, что в прошлом году первое место на этих соревнованиях заняли немецкие танкисты, второе завоевали представители армии Дании, а третье место — польские военные.

В нынешних соревнованиях возьмут учатие танкисты Вооруженных Сил Украины. Их будет представлять танковый взвод из 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины под командованием капитана Романа Багаева.

Военные ВСУ будут бороться за первенство на танках типа Т-64БВ, модернизированных харьковчанами.

Украинская команда будет выступать в составе танкового взвода за штатом, принятым в армиях стран-членов НАТО, — четыре основных танка и один запасной.

Основными «соперниками» украинских танкистов считаются традиционные фавориты этих соревнований — танкисты армии США (будут выступать на танках типа «Абрамс — M1A2» ), а также немецкие танкисты (будут выступать на танках «Леопард — 2А6»).