В Харькове почтили память погибших на ЧАЭС (фото)

Утром 26 апреля состоялось возложение цветов к памятнику Пожарному и памятному знаку погибшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие представители Харьковского городского совета, районной администрации, чернобыльцы, спасатели, школьники, пишет "Городской дозор".

По некоторым данным, из-за катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года, пострадало около 8 млн человек, и если бы не те люди, которые взяли на себя смелость прибыть на ликвидацию последствий аварии, мог бы произойти еще один взрыв, и карта Европы изменилась бы, отметил председатель Администрации Холодногорского района Максим Мусеев.

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«Катастрофа, которая произошла 31 год назад, разделила нашу жизнь на «до» и «после». Эта беда объединила нас. Мы готовы поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях. Районная организация «Союз Чернобыль», несмотря на очень тяжелую ситуацию в стране, в том числе и в сфере гособеспечения, продолжает помогать ликвидаторам аварии, их семьям. Вы заслужили максимально полную защиту своих прав, интересов и самого достойного уровня жизни. Вы лишились здоровья за наше будущее, за то, чтобы мы могли жить. Низкий поклон вам и долгих лет жизни», - сказал Максим Мусеев, обращаясь к ликвидаторам.

Присутствующие возложили цветы к памятному знаку погибшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и почтили память всех погибших и умерших минутой молчания.