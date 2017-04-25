В обесточенных боевиками селах свет появится до конца дня – Луганская ВГА

Подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области, которые боевики "ЛНР" отключили от электроэнергии, обеспечат светом до конца суток.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«В настоящее время ведутся работы по подключению ПС 35 кВ «Трехизбенка», которые планируют завершить до конца этого дня. Все магистральные линии электропередач взяты под усиленный контроль ВСУ и ГУ Нацполиции в Луганской области. На случай обострения ситуации отработаны резервные возможности обеспечения электроснабжения области», – написал он.

По его словам, решение о полном прекращении разницы перетоков электроэнергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области, что осуществляется ООО "ЛЭО", было согласовано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины по требованию ГП "Энергорынок" в связи с задолженностью со стороны ОРЛО за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн.

В ответ на полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на территорию ОРЛО оккупанты обесточили населенные пункты Трехизбенка, Кряковка, Калаус, Орехово-Донецкое Луганской области, это 1680 абонентов.