У православных христиан Радоница – день поминовения умерших и посещения кладбищ

Православные христиане сегодня отмечают Радоницу - особый день поминовения умерших, который традиционно проходит через неделю после праздника Пасхи, во вторник.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», в этот день, после Литургии в храме, принято посещать могилы почивших родных и близких.

Всю Светлую седмицу (первая неделя после праздника Воскресения Христова) в церквях не служат панихиды, не поминают усопших, так как Пасха – это праздник победы Христа над смертью. Заупокойные богослужения были перенесены на второй вторник после Пасхи.

Обычай празднования Пасхи на могилах усопших известен со времен святителя Иоанна Златоуста (IV в.), и вероятно был и ранее.

По традиции, посещая кладбища, к могилам подходят со словами пасхального тропаря: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".

В этот день на могилах священники совершают литию, во время которой просят у Бога прощения грехов усопших и чтобы Господь упокоил их там, где "нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная". На могилах принято зажигать свечи и молиться о почивших.

Также в этот день принято подавать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться об упокоении почивших родных и близких, называя их имена.

Православная Церковь учит, что молитва об упокоении о родных и близких в дни особого поминовения усопших, смягчает их участь в вечной жизни. Вместе с тем, считается, что за оказание милостыни в память об умершем, Господь прощает покойному многие грехи.

Согласно Евангелию, смерть не является концом существования человеческой души, а переходом в другое бытие – жизнь вечную, где души усопших продолжают жить. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». (Лк. 20:38).

Преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что лучшая помощь умершим - поминание на Божественной Литургии, сорокоуст о них. "Заупокойные службы - это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада...".

Также святой афонский старец говорил: «Те, кто находится в аду, хотели бы от Христа только одного: чтобы Он дал им пять минут земной жизни, чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, имеем запас времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от нас. Поэтому мы обязаны помогать им своей молитвой. Молясь за усопших, мы даем Богу «право» на вмешательство».