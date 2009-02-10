В Ивано-Франковской области прорвало нефтяную скважину

В Ивано-Франковской области ликвидируют аварию на нефтяной скважине «Битков».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, информация о том, что в селе Битков прорвало скважину, из которой вытекает нефть, поступило вчера вечером.

В 20.20 дежурная аварийная бригада нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Надворнаянефтегаз» провела стравление давления в системе скважин. Утечку нефтегазовой смеси удалось остановить.

На месте события было установлено, что на выкидной линии скважины №541 «Битков» цеха по добычи нефти и газа №2 НГДУ «Надворнаянефтегаз» в результате послабления соединительных болтов на фланце запорной арматуры произошли выбросы 2-3 кубов нефтегазовой смеси. Площадь загрязнения - почти 150 квадратов. Разлив нефти произошел на площадку обслуживания скважины и на подъездную дорогу.

На сегодня запланированы работы по устранению неисправностей и уборка местности от пролитой нефти.

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