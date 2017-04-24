Во Львовской области задержали украинца при попытке вывезти в Польшу бивень мамонта

Во Львовской области таможенники задержали водителя туристического автобуса, который пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта весом 8,5 кг.

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Как сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области, накануне выходных в пункт пропуска «Краковец-Корчова» прибыл туристический автобус под управлением гражданина Украины, направлявшийся в Польшу.

Водитель на требование инспектора таможни предоставил письменную декларацию, согласно которой перевозил «коллекционный предмет» весом 8 кг. Сам товар находился в коробке. Предмет изъяли и направили на экспертное исследование. Специалисты установили, что предмет является частью бивня мамонта, который вымер более 10 тыс. лет назад. Степень сохранности костной ткани свидетельствует, что предмет хранился в замерзшем состоянии и, вероятно, происходит с территории вечной мерзлоты. Его можно использовать для резьбы небольших скульптурных изображений. По данным экспертов, стоимость такой кости на «черном» рынке может составлять около 350-400 евро за килограмм. Учитывая вес предмета - 8,5 кг, его цена на «черном» рынке составит 3-3,4 тыс. евро.

В пресс-службе ведомства отметили, что для перемещения через границу культурных ценностей необходимы соответствующие разрешительные документы, которых водитель не предоставил и таким образом нарушил требования Таможенного кодекса Украины. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Предмет правонарушения изъят.