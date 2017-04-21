Суд оправдал экс-начальника милиции Николаева, обвиняемого в разгоне Евромайдана

Центральный районный суд Николаева оправдал бывшего начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука, обвиняемого в разгоне осенью 2013 года местного Евромайдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение принято сегодня, 21 апреля, судьей Светланой Скрипченко.

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Рассмотрение в суде уголовного производства в отношении экс-начальника городского управления милиции продолжался с июня 2015 года.

"Проведя судебное рассмотрение, исследовав предоставленные стороной обвинения и защиты доказательства, оценив их в совокупности, суд пришел к выводу, что ни одно из заявленных стороной обвинения утверждений о виновности Олега Шевчука не нашло своего подтверждения. Это доказывается многочисленными показаниями свидетелей и потерпевших, данных во время судебного рассмотрения, и рядом материалов уголовного производства", - заявили в суде.

Государственное обвинение просило суд признать Шевчука виновным в преступлениях, предусмотренных по ч.2 ст. 365, ст.340 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия, и незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций).

"Суд постановил признать Олега Шевчука невиновным и оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления, отменить ранее избранную меру пресечения в виде личного обязательства", - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы прокуратуры Николаевской области, Шевчук отдал подчиненным работникам милиции незаконные приказы о прекращении в ночь 23 ноября 2013 года мирной бессрочной акции в поддержку подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. К участникам акции была применена сила, их палатки были демонтированы.

20 мая 2015 года Шевчук был уведомлен о подозрении в превышении полномочий.